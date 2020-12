Ainda sem contratos firmados, Pazuello prevê receber 24,5 mi de vacinas em janeiro

Mesmo sem nenhum contrato de compra firmado com empresas e laboratórios, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou nesta quinta-feira, 17, em audiência no Senado, que o governo federal prevê receber 24,5 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 em janeiro. Destas, 9 milhões são da Coronavac, imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantã em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac.

“Estamos falando, em janeiro, de 500 mil doses da Pfizer, 9 milhões de doses do Butantan e 15 milhões a AstraZeneca. A data exata é o mês de janeiro. Pode ser 18, 20 de janeiro. Mas se nós pudermos compreender que o processo vai nos dar a data (…) já nos dá um novo desenho. Isso tudo dependendo do registro da Anvisa”, disse.

Ontem, em entrevista após a cerimônia de lançamento do Plano Nacional de Imunização, Pazuello deu uma nova estimativa para início da vacinação no País: “meados de fevereiro”.

Vanguarda

Ainda que o País não tenha dado uma data certeira para o início da vacinação, enquanto outros países do mundo já iniciaram suas campanhas, Pazuello afirmou que o Brasil não está atrasado, mas sim na “vanguarda” do planejamento de vacinação.

“É preciso compreender que o está acontecendo lá fora no mundo, nós estamos na vanguarda. A autorização de uso emergencial da Pfizer americana, a primeira autorização foi na Inglaterra tem 15 dias. Não são três meses. A americana foi agora, na semana passada. Os números são ínfimos em relação à população americana, como é o uso emergencial”, declarou.