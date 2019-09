Ainda sem solução para o Fundo Amazônia

Equipe BR Político

Após reunião com governadores de Estados da região amazônica, a embaixada da Noruega no Brasil emitiu uma nota ressaltando que ainda não há “uma solução imediata para as divergências sobre a governança do Fundo”. No comunicado, a embaixada realça que a reunião foi “informativa” e que a Noruega está disposta a contribuir com a preservação da região, mas “a responsabilidade principal está nas mãos soberanas do Brasil.

“Nós entendemos e compartilhamos o forte desejo dos governadores em retomar todas as funções do Fundo Amazônia. O diálogo sobre o Fundo continua entre os doadores e as autoridades federais do Brasil, junto ao Ministério do Meio Ambiente”, afirmam na nota.