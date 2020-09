Ainda sem vice, Crivella lança candidatura no Rio

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), lançou nesta segunda-feira, 7, oficialmente sua candidatura à reeleição. Sem ter um vice definido, o atual ocupante da prefeitura carioca aproveitou a convenção de sua sigla para tentar, mais uma vez, alinhar sua imagem com a de Jair Bolsonaro. “O que nos move é o que moveu nosso presidente quando acordou naquela UTI esfaqueado: haja o que houver, verás que um filho teu não foge à luta”, disse. Quem esteve ao lado do prefeito foi a ex-mulher do presidente da República, Rogéria Bolsonaro.