Alberto Fernández: ‘Que Bolsonaro fique tranquilo’

Equipe BR Político

Favorito para ganhar a eleição de outubro na Argentina, Alberto Fernández, cabeça na chapa que conta com Cristina Kirchner como vice, disse que Jair Bolsonaro pode ficar tranquilo em relação ao fechamento da economia do país vizinho. “Se Bolsonaro pensa que vou fechar a economia e que, por isso, o Brasil terá de ir embora do Mercosul, que fique tranquilo. Não penso fazer isso. É uma discussão tonta”, disse em entrevista ao jornal La Nacion. “Não precisa se preocupar porque não penso em fechar a economia.”