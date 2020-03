Alceu: ‘É fundamental que o presidente tenha saúde’

Equipe BR Político

O deputado Alceu Moreira (MDB-RS) comemorou o anúncio feito pelo presidente da República de que não tem covid-19. “Os brasileiros estão aliviados com a notícia do resultado negativo para o covid-19 do teste realizado no presidente. É fundamental que o presidente da República tenha saúde e esteja bem para avançar nos projetos de desenvolvimento do país”, escreveu ele no Twitter neste conturbada sexta, 13, quando informações desencontradas exibiam, de um lado, por meio da Fox News, que o presidente teria contraído o vírus, e, por outro, por meio do perfil do presidente no Facebook, de que o resultado deu negativo.