Alceu lamenta: Moro ‘sempre foi muito solícito a mim e às demandas da FPA’

A reação do presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, deputado Alceu Moreira (MDB-RS), à demissão de Sérgio Moro do comando do Ministério da Justiça foi quase uma declaração de devoção dele próprio, quiçás do setor, ao ex-magistrado da Operação Lava Jato. “Lamento a saída de @SF_Moro. Suas ações representam a reconstrução do tecido da integridade do Brasil. Sempre foi muito solícito a mim e às demandas da @fpagropecuaria. O país precisa garantir a manutenção e o equilíbrio das instituições, do estado de Direito e da democracia. Na condição de agente público, estarei sempre à disposição para buscar soluções, construir consensos e encontrar caminhos para o nosso país”, escreveu horas atrás na rede.

Na condição de agente público, estarei sempre à disposição para buscar soluções, construir consensos e encontrar caminhos para o nosso país. — Alceu Moreira (@Alceu_Moreira) April 24, 2020