Alceu: ‘MDB tem de discutir atitude dos senadores que rifaram Simone’

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado Alceu Moreira (MDB-RS), cobrou posição da direção do MDB sobre a falta de apoio de senadores do partido à candidatura de Simone Tebet (MDB-MS) ao comando do Senado. Em troca de espaços na Mesa Diretora da Casa, a bancada decidiu apoiar formalmente Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e Simone terá de se candidatar como avulsa.

“O Diretório do MDB nacional tem de discutir a atitude dos senadores que rifaram uma candidatura da Simone Tebet, que dava muito orgulho à militância e representava a mudança de conduta do partido por alguns cargos na mesa e outras vantagens”, criticou o influente parlamentar.