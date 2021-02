Alceu: ‘Vamos votar no Baleia para não reinaugurarmos o toma lá, dá cá’

Apesar da pressão dos governistas, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Alceu Moreira (MDB-RS), confirmou seu voto em Baleia Rossi para o comando da Câmara. Para o líder da bancada do agronegócio, essa posição significa independência e não oposição ao governo. E serve para impedir a volta do toma lá, dá cá no Congresso.

“Um dos grandes acertos de Bolsonaro foi montar um ministério sem cumprir exigências de partidos viciados em partilhar nacos do governo ou do orçamento. Vamos votar no Baleia Rossi para não reinaugurarmos o toma lá dá cá. Independência não é oposição”, diz Alceu.