Interino mexe no organograma da PGR

Equipe BR Político

O subprocurador Alcides Martins mal começou seu período como interino na Procuradoria-Geral da República e já fez alterações no organograma deixado pela antecessora, Raquel Dodge.

Ele já avisou que vai revogar parte das nomeações feitas por Dodge no fim de sua gestão. O indicado ao comando da PGR, Augusto Aras, continuará a análise e a revogação das nomeações de Dodge após ter seu nome aprovado no Senado, de acordo com o blog da Bela Megale. Na reta final, o volume de indicações feitas pela procuradora irritou até mesmo o presidente Bolsonaro.

Enquanto alguns devem sair, outros devem retornar. O interino informou ainda que cinco procuradores que haviam debandado do grupo da Lava Jato da PGR estão de volta, de acordo com o Broadcast Político. “Em nome da importância da investigação, para a Justiça, para o País, convidei os colegas que integraram o grupo de trabalho a retornarem a seus postos, o que ocorrerá imediatamente”, declarou Martins.