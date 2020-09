Alckmin, Flávio Dino e FHC participam de ato em defesa da democracia

O movimento Direitos Já! organiza um evento em celebração do Dia Internacional da Democracia na terça-feira, 15. Durante o encontro virtual, marcado para as 18h, estarão presentes governadores, deputados, ativistas, intelectuais internacionais, presidentes de partidos e organizações da sociedade civil. O ex governador do Estado de São Paulo Geraldo Alckmin, o governador do Maranhão, Flávio Dino, e ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso são alguns dos nomes confirmados.

O vencedor do Nobel da Paz em 1980, o argentino Adolfo Pérez Esquivel, o historiador e cientista político Boris Fausto e o secretário geral do Partido Comunista chileno, Juan Andrés Lagos, também estarão presentes. Os governadores Wellington Dias (PI), Camilo Santana (CE), Renato Casagrande (ES), Paulo Câmara (PE) e Eduardo Leite (RS) confirmaram presença. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, o presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Iago Montalvão, e o presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Adilson Araújo, são outros nomes na lista do ato.