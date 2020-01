‘Alckmin foi agredido de forma desonesta’

Equipe BR Político

O presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, defendeu em suas redes sociais o legado de Geraldo Alckmin. Meio sumido desde que foi derrotado na eleição para Presidência da República, o tucano teria sido “agredido de forma desonesta e injustamente”, segundo Freire, por “lulopetistas ou bolsonaristas”. O comentário foi feito em uma notícia que trata da extinção do processo que acusava Alckmin de ter desviado R$ 3 bilhões do Fundeb para cobrir déficit financeiro do sistema previdenciário estadual.