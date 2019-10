Alcolumbre, ‘1º judeu a assumir a Presidência’

Equipe BR Político

Davi Alcolumbre assumiu nesta tarde de quarta, 23, a Presidência da República pelo fato de o presidente, o vice-presidente e o presidente da Câmara estarem fora do País. O presidente do Senado é o terceiro da linha sucessória.

Pelo Twitter, orgulhou-se por tratar-se, segundo ele, não só do “primeiro judeu”, mas também do primeiro “descendente de marroquino” a assumir o cargo. O vice-presidente, general Hamilton Mourão, está no Peru para encontro com empresários, com as Forças Armadas e com o presidente do Martín Vizcarra, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PSL) está no Japão e só retorna no dia 31 e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), na Europa.