Alcolumbre acompanha situação de Cid Gomes

Equipe BR Político

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou que está acompanhando atentamente a repercussão e o estado de saúde do senador Cid Gomes (PDT-CE). Gomes foi atingido por uma arma de fogo após confrontar protesto de PMs em Sobral, no Ceará.

“Acompanho com preocupação os desdobramentos do ocorrido com o senador Cid Gomes, na tarde desta quarta-feira (19), em Sobral, no Ceará. Entrei em contato o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e com o governador do Ceará, Camilo Santana, para obter informações e garantir a segurança do parlamentar”, disse Alcolumbre em nota.