Alcolumbre anuncia que Congresso vai manter Veto 52

Marcelo de Moraes

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou pela sua conta no Twitter que o Congresso vai manter o Veto 52, que regulamenta as verbas do orçamento impositivo que podem ser definidas pelo relator da peça orçamentária.

“Após entendimento, republicano e democrático, entre os líderes do Senado e da Câmara dos Deputados, o Congresso vai manter o veto 52/2019. A votação dos PLNs, que regulamentam o Orçamento impositivo, encaminhados pelo Executivo, devem ser votados ainda na sessão de hoje (3)”, anunciou Alcolumbre.