Alcolumbre aparece para defender trabalho do ministro Ramos

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), saiu de sua toca para defender o ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) no entreveiro com Ricardo Salles (Meio Ambiente). Alcolumbre, que nas últimas semanas tem se dedicado a campanha de seu irmão em Macapá, ressaltou o trabalho de Ramos na articulação política, mas “sem entrar no mérito” da briga ministerial.

“Sem entrar no mérito da questão, faço duas ressalvas.1.Como chefe do Legislativo, registro a importância do ministro Ramos na relação institucional com o Congresso”, disse. “Não é saudável que um ministro ofenda publicamente outro ministro. Isto só apequena o governo e faz mal ao Brasil.”