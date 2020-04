Alcolumbre avisa que não pautará MP do Contrato Verde e Amarelo

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), avisou em suas redes sociais que deixará caducar a MP do Verde e Amarelo, que cria novas regras trabalhistas. Ele recomendou ao presidente Jair Bolsonaro que reedite já nesta segunda-feira, 20, a medida provisória. “Para ajudar as empresas a manter os empregos dos brasileiros, sugiro ao presidente Jair Bolsonaro que reedite amanhã (20) a MP 905, do Contrato Verde e Amarelo”, disse Alcolumbre.

A previsão era de que, sem acordo, o senador deixasse a proposta morrer sem ser apreciada. Como a MP foi editada na última sessão legislativa, é possível reeditá-la. “Assim, o Congresso Nacional terá mais tempo para aperfeiçoar as regras desse importante programa”, explicou Alcolumbre.