Alcolumbre confirma PL do fundo primeiro na CCJ

Gustavo Zucchi

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), confirmou que o projeto de lei que flexibiliza as regras do Fundo Partidário não estará na pauta desta terça-feira, 17, do plenário. Ele disse que o projeto será pautado na Comissão de Constituição e Justiça de quarta-feira, 18.

Mais cedo, o relator do texto, Weverton Rocha (PDT-MA), informou que irá bater com os líderes algumas mudanças no texto para retirar os pontos mais polêmicos. O plano é justamente levar o texto primeiro à CCJ e, na sequência, pautar o PL no plenário, aí já com um texto mais pacificado.