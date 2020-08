Alcolumbre convoca sessão para análise de vetos

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), convocou para quarta-feira, 12, uma sessão remota do Congresso para analisar 17 vetos do presidente Jair Bolsonaro.

Pelo Twitter, o senador avisou que a pauta será composta pelos vetos 56 a 62/2019 e dos vetos 1/2020 a 10/2020; e dos PLNs 11/2020 e 17/202. “A sessão na Câmara dos Deputados será realizada às 10h, e no Senado Federal, às 16h, com a mesma pauta”, escreveu Alcolumbre. Na pauta de amanhã, o Congresso deve incluir o veto à ampliação do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que foi aprovada dentro do projeto do auxílio emergencial, mas acabou barrado pelo Planalto.

Também está prevista na pauta de vetos de amanhã, o pacote anticrime e medidas relacionadas ao combate à covid-19. Na mesma sessão, os parlamentares devem analisar os vetos de Bolsonaro à Medida Provisória do Crédito Rural.

Vetos na fila

Atualmente, há 44 vetos presidenciais na fila, sendo que 35 deles estão trancando a pauta, ou seja, precisam ser necessariamente analisados antes dos demais.