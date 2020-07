Alcolumbre diz que Congresso tem ‘missão de aperfeiçoar’ tributária

Pelas mãos do ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), recebeu na terça-feira, 21, a primeira das propostas do governo federal para a reforma tributária. Pelo Twitter, o parlamentar disse que agora o Congresso tem a missão de aperfeiçoar o projeto.

“A proposta da reforma tributária, de autoria do Executivo, vem se somar às PECs de autoria do Parlamento e inicia sua análise na CCJ da Câmara. Senadores e deputados têm agora a missão de aperfeiçoar o texto”, escreveu Alcolumbre,

A sugestão enviada pelo governo prevê a união de PIS e Cofins em um único encargo, que terá o nome de Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços (CBS).

Em mensagem anterior, o parlamentar escreveu: “O Congresso recebeu do Executivo a proposta da reforma tributária. Nosso objetivo é entregar uma solução que concilie necessidades da população e empreendedores brasileiros. Defendo a simplificação dos tributos e a redistribuição da arrecadação entre a União, estados e municípios”, escreveu em uma primeira mensagem.