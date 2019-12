Alcolumbre diz que é ‘improvável’ que Senado aprove novo imposto

Equipe BR Político

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), engrossa o coro do presidente da Câmara ao dizer que “é “improvável” que no embalo da reforma tributária os senadores aprovem novos impostos. Segundo ele, o foco da reforma será a “simplificação” de tributos. As informações são do Broadcast Político.

“Não adianta criar caminho para um novo imposto. É improvável o Senado votar alguma coisa que signifique aumento de carga tributária para os brasileiros”, disse Alcolumbre, destacando que esse é o sentimento das duas Casas. A declaração foi feita nesta sexta-feira, 10, em café da manhã com jornalistas.

Na avaliação de Alcolumbre, há possibilidade de a proposta ser aprovada ainda no primeiro semestre nas duas Casas. Assim como Rodrigo Maia (DEM-RJ), ele repetiu que o Congresso está produzindo um texto de conciliação. “O que eu quero é que a reforma aconteça, não importa o pai”, reforçou.