Alcolumbre diz que seu 1º ano foi o mais produtivo desde 1985

Equipe BR Político

Em discurso na última sessão do ano do Congresso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou que o ano inaugural legislativo da Casa mais produtivo, desde 1995, foi o de 2019. Em seu balanço, Alcolumbre rasgou elogios ao “amigo” Rodrigo Maia, bem como destacou a deliberação de 331 matérias, um aumento de 30% na média histórica, diz; 20 propostas de emenda constitucional; 182 projetos de lei; 40 medidas provisórias; 39 projetos de decreto legislativo, e 50 projetos de resolução. Foram também cerca de 750 reuniões, 400 audiências públicas e “mais de mil pareceres”.

Mas “as verdadeiras conquistas não se deve medir no plano numérico, mas na qualidade das matérias votadas”, acrescentou.