Alcolumbre diz ter sido vítima de homofobia

Gustavo Zucchi

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), protestou após ser alvo de uma série de comentários preconceituosos na internet. Alcolumbre postou um vídeo no qual dançava em um bloco carnavalesco junto de seu pai, e viu opositores fazerem insinuações sobre suas sexualidades. “Como figura pública procuro não me abater diante de ofensas e divergências, mas hoje me senti na obrigação de filho em defender meu pai”, disse o senador. Ele ressaltou que quer buscar caminhos dentro do Marco Civil da internet para combater atos de intolerância nas redes sociais.