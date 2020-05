Alcolumbre: ‘É direito do presidente vetar reajustes para servidores’

Davi Alcolumbre (DEM-AP) minimizou a possibilidade de Jair Bolsonaro vetar as categorias que ficarão de fora do congelamento dos salários dos servidores públicos. Na sessão que promulgou a PEC do chamado “orçamento de guerra”, Alcolumbre ressaltou que é “direito do presidente” vetar ou não trechos do projeto de auxílio para Estados e municípios. “Se ele acha que deve vetar, assim será feito”, disse.

Bolsonaro indicou que deve vetar trechos do projeto a pedido do ministro Paulo Guedes. No Congresso, categorias como professores foram incluídas nas exceções. Os governistas votaram pela exclusão, a pedido de Jair Bolsonaro.