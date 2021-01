Alcolumbre e Maia cumprimentam Biden e Kamala por posse

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), desejaram êxito ao novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a vice-presidente Kamala Harris. Ambos destacaram a importância da parceria entre os dois países.

“Em nome do Parlamento brasileiro cumprimento e desejo êxito ao presidente dos Estados Unidos, @JoeBiden, e à vice-presidente @KamalaHarris. Que os nossos países possam manter abertos os canais do diálogo e do entendimento, sempre buscando o equilíbrio”, escreveu Alcolumbre no Twitter.

Em nome do Parlamento brasileiro cumprimento e desejo êxito ao presidente dos Estados Unidos, @JoeBiden , e à vice-presidente @KamalaHarris . Que os nossos países possam manter abertos os canais do diálogo e do entendimento, sempre buscando o equilíbrio. — Davi Alcolumbre (@davialcolumbre) January 20, 2021

“Em nome da Câmara dos Deputados, cumprimento o presidente dos Estados Unidos, @joebiden e a vice-presidente, @kamalaharris, por sua posse hoje. Que as duas nações atuem em conjunto em favor do fortalecimento da democracia, do combate ao radicalismo e da proteção do meio ambiente”, escreveu Maia.