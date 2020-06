Alcolumbre: ‘ É papel do Parlamento buscar a transparência’

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), avisou que o Senado passará a trabalhar com os dados do coronavírus coletados das secretarias estaduais e do DF de Saúde e não mais do Ministério da Saúde. A decisão foi tomada pelos líderes dos partidos na Casa Legislativa, em resposta às mudanças de protocolo da pasta comandada por Eduardo Pazuello.

“Ficou decidido que a Comissão Mista Especial de Acompanhamento do coronavírus trabalhará com os dados estatísticos da pandemia fornecidos pelos estados e DF. É papel do parlamento buscar a transparência em um momento tão difícil para todos”, explicou Alcolumbre.