Alcolumbre e Tebet em queda de braço por 2ª instância

Equipe BR Político

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), convocou sessão do Congresso Nacional na terça-feira, 10, para as 11h, uma hora mais tarde da votação agendada pela presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), do projeto que prevê a prisão após condenação em segunda instância. Os dois estão numa queda de braço. Alcolumbre não quer saber do assunto, enquanto ela, com apoio de colegas lavajatistas, pressionam para que o assunto seja logo votado e aprovado.