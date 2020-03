Alcolumbre elogia decisão de decretar calamidade pública

Assim como já fez o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), também declarou apoio à decisão do governo de decretar estado de calamidade pública. “O decreto é sem dúvida uma medida importante para a flexibilização de mais recursos para o atendimento à nossa população. O Regimento determina prioridade máxima para sua tramitação”, disse em nota enviada à imprensa.A medida precisa passar pelo crivo do Congresso e dá ao governo liberdade para aumentar gastos com medidas de combate ao coronavírus.