Alcolumbre enfatiza votação da Previdência na terça

Equipe BR Político

Quase uma semana depois de criar uma articulação pela derruba vetos à Lei de Abuso de Autoridade, que gerou o adiamento da votação da reforma da Previdência, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), usou o Twitter nesta segunda-feira, 30, para reforçar que o texto vai ser votado amanhã na CCJ e seguirá de lá direto para o plenário.

“Após análise na CCJ, a reforma da Previdência segue, nesta terça-feira (1), para o Plenário do Senado Federal, em primeiro turno. É o momento onde todos os senadores poderão contribuir com o debate de ideias”, escreveu.

https://twitter.com/davialcolumbre/status/1178675950214615041

Pela previsão de Alcolumbre, o prazo para o segundo turno da votação na Casa segue sendo a primeira quinzena de outubro. No calendário fechado com líderes partidários, a previsão é de uma votação no dia 10 de outubro – Alcolumbre tem evitado se comprometer com essa data nos últimos dias.