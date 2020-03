Alcolumbre estabelece medidas no Senado contra coronavírus

Após a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificar como pandemia a contaminação por coronavírus, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), tomou medidas para evitar que a doença se espalhe pela Casa legislativa. Ele emitiu um ato restringindo as visitas no Senado. Só estão autorizados a entrar congressistas, profissionais de imprensa, assessores de entidades e órgãos públicos, representantes de instituições de âmbito nacional, e servidores do Congresso. Estão suspensas também as viagens oficiais, solenidades, eventos partidários. Servidores que apresentem sintomas ou que tenham tido contado com infectados serão afastados, segundo decisão de Alcolumbre.