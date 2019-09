Gustavo Zucchi

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, leu nesta noite de quarta, 11, a mensagem presidencial com a indicação de Augusto Aras como procurador-geral da República. A previsão agora é de que a indicação seja lida na CCJ do Senado na próxima quarta e que a sabatina ocorra em 15 dias.