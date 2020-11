Alcolumbre: ‘Maior prejudicado com apagão é Josiel’

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), está preocupado com o prejuízo eleitoral que seu irmão, Josiel Alcolumbre, terá com o apagão que aflige o Amapá e causou o adiamento das eleições municipais na capital, Macapá. Segundo o senador, Josiel será o “maior prejudicado” com o apagão.

“O maior prejudicado desse apagão chama-se Josiel Alcolumbre, que ia ganhar a eleição no primeiro turno, estava caminhando para ganhar em primeiro turno, e está hoje em primeiro lugar com praticamente o dobro do segundo”, disse o presidente do Senado para a Rádio Diário FM. “Se tem alguém que foi prejudicado desde o dia do acontecimento chama-se o candidato Josiel, porque está sendo agredido por todos os outros candidatos, afirmou.

Josiel lidera as pesquisas de intenção de voto em Macapá, mas teve uma queda de nove pontos porcentuais nessa semana, segundo pesquisa Ibope divulgada na última quarta-feira. Ele está tecnicamente empatado com a candidata do Podemos, Patrícia Ferraz, e o postulante do Cidadania, Dr. Furlan.