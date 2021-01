Alcolumbre manifesta repúdio contra invasão do Congresso americano

O presidente do Congresso brasileiro, Davi Alcolumbre (DEM-AP), foi um dos líderes dos Poderes do País a manifestar repúdio à invasão do Capitólio nos EUA. Em nota, Alcolumbre diz que foi uma “tentativa clara de insurreição e de desprezo ao resultado das eleições”. “[Ações como essa] São inaceitáveis em qualquer democracia e merecem o repúdio e a desaprovação de todos os líderes com espírito público e responsabilidade”, afirma.

“Defendo, como sempre defendi, que a democracia deve ser respeitada e que a vontade da maioria deve prevalecer”, afirmou Alcolumbre. Confira a nota completa:

As imagens vistas de invasão ao Congresso Nacional americano, na tarde dessa quarta-feira (6), em uma tentativa clara de insurreição e de desprezo ao resultado das eleições por parte de um grupo, são inaceitáveis em qualquer democracia e merecem o repúdio e a desaprovação de todos os líderes com espírito público e responsabilidade.

O Senado Federal brasileiro acompanha atentamente o desenrolar desses acontecimentos, enviando aos congressistas e ao povo americano nossa solidariedade e nosso apoio. Defendo, como sempre defendi, que a democracia deve ser respeitada e que a vontade da maioria deve prevalecer.

Davi Alcolumbre

Presidente do Congresso Nacional