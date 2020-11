Alcolumbre: Máquinas estão a caminho do AP para restabelecer 70% da energia

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), usou o Twitter na quinta-feira, 5, para dizer que o Ministério de Minas e Energia avalia colocar geradores menores para minimizar o impacto da falta de energia no Estado, que vive um apagão elétrico desde a última quarta-feira, 4.

“Apagão no Amapá: o ministro Bento Albuquerque me informa que o @Minas_Energia vai manter equipe especializada em Macapá para acompanhar todo o processo até a normalização da energia. Estão avaliando a colocação de geradores menores para minimizar o impacto da falta de energia”, escreveu o parlamentar.

O apagão, que atinge 14 das 16 cidades amapaenses, foi causado por uma tempestade que avariou dois dos três transformadores que faziam o abastecimento de energia elétrica no Estado. Segundo o senador, o Ministério de Minas e Energia informou também que duas máquinas estão a caminho do Estado para filtrar o óleo do gerador que restabelecerá 70% da energia. “Como as máquinas virão de fora, o processo pode levar mais 24h”, completou.