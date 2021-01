Alcolumbre marca abertura dos trabalhos legislativos para o dia 3

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), avisou que marcou a volta aos trabalhos no Congresso Nacional para o próximo dia 3 de fevereiro. A solenidade de abertura dos trabalhos é marcada geralmente pela presença de representantes do Executivo e do Judiciário, que fazem uma prestação de contas e listam suas prioridades para o novo ano. A eleição para ambas as Casas Legislativas está marcada para o próximo dia 1º de fevereiro.

Convoquei para o dia 3 de fevereiro, às 16h, sessão de abertura dos trabalhos legislativos do Congresso. A solenidade é quando o Executivo e o Judiciário prestam contas das suas atividades, e será conduzida pelas novas Mesas das duas Casas, a serem eleitas no dia 1 de fevereiro. — Davi Alcolumbre (@davialcolumbre) January 26, 2021