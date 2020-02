Alcolumbre marca sessão por vetos do orçamento

Gustavo Zucchi

Mesmo com toda a confusão gerada pelo Planalto, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP), marcou sessão para apreciar os vetos do orçamento. O tema é a razão do atual arranca-rabo entre Jair Bolsonaro e o Parlamento. No ano passado, deputados e senadores determinaram que R$ 30 bilhões de emendas do relator seriam impositivas. O Planalto, por sua vez, quer ter maior controle sobre o orçamento. Na última sessão, Alcolumbre teve de tirar de pauta os vetos devido a obstrução de parte dos senadores.