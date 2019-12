Alcolumbre não esconde: quer ser reeleito

Equipe BR Político

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-SP), não esconde a vontade de ser reeleito ao posto do comando da Casa. “Se alguém quiser trabalhar. A gente não pode atrapalhar as pessoas. Se Deus continuar me dando saúde, se eu continuar tendo uma postura que seja compatível com o que a maioria compreende que é o certo, naturalmente se alguém levantar essa possibilidade eu vou estar à disposição. Mas eu ir atrás não vou atrás não, já cheguei muito longe”, disse o parlamentar nesta sexta, 20, em Brasília.

A Constituição proíbe que presidentes da Câmara e do Senado sejam reconduzidos ao posto na mesma legislatura. Para alterar esse quadro, o Congresso precisa aprovar uma PEC e, ainda, alterar o regimento das duas Casas, informa o Broadcast Político.