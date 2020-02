Alcolumbre: ‘Nenhum ataque à democracia será tolerado’

Equipe BR Político

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), também reagiu ao comentário do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, sobre o que chamou de “chantagens” do Congresso contra o presidente Jair Bolsonaro.

“Nenhum ataque à democracia será tolerado pelo Parlamento”, afirmou Alcolumbre em nota enviada à imprensa. “O Congresso Nacional seguirá cumprindo com as suas obrigações”, afirmou o parlamentar, defendendo “democracia, independência e harmonia dos Poderes”.

A fala de Heleno aconteceu em conversa com os ministros Paulo Guedes (Economia) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e foi captada pelo áudio de transmissão do evento da troca da bandeira, no Palácio da Alvorada, na terça, 18.