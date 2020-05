Alcolumbre: ‘Notícias falsas contaminam a sociedade’

Assim como o presidente da Câmara fez em coletiva, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), criticou nesta tarde de quarta, 27, pelo Twitter, a disseminação de fake news no momento em que o inquérito do STF que investiga a propagação de notícias falsas atinge deputados estaduais e outros aliados do presidente Jair Bolsonaro, provocando contestação da Advocacia-Geral da União.

“As notícias falsas não minam apenas as instituições, os políticos ou as celebridades. Elas contaminam a sociedade como um todo, ofendem qualquer cidadão, distorcem qualquer fato e comprometem a liberdade de expressão, que é o princípio básico da democracia”, escreveu o senador.

Mais cedo, Rodrigo Maia reforçou, como o fez ontem, que é preciso respeitar as decisões do STF. “O que nós precisamos é respeitar as investigações e decisões do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário. Acho que a operação de hoje segue uma linha de inquérito que já está aberta há algum tempo e que tem por objetivo a investigação de como esses movimentos que tentam desqualificar as instituições democráticas funcionam”, disse Maia em coletiva nesta tarde.