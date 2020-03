Contaminado pelo coronavírus, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, passou a noite de ontem para hoje no Hospital Sírio Libanês, em Brasília, onde foi submetido a uma tomografia para acompanhar a evolução da infecção. “Por recomendação médica, Davi Alcolumbre ficou em observação no local e recebeu alta na manhã desta quinta-feira (19). O presidente do Senado permanecerá em casa, em isolamento, de acordo com as orientações médicas”, informa nota divulgada pelo parlamentar.