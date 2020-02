Alcolumbre promete celeridade ao PL da quarentena

Equipe BR Político

O Congresso recebeu o PL 23/2020, do Executivo, que promove medidas de emergência de saúde púbica para o enfrentamento do coronavírus no País. O texto “dispõe sobre as medidas sanitárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus” e define os procedimentos de isolamento dos brasileiros que serão resgatados da cidade de Wuhan, na China, de onde o vírus se espalhou.

“Para garantir celeridade do Parlamento, pautarei o projeto no Plenário do Senado Federal, logo após analisado pela Câmara”, escreveu Alcolumbre.