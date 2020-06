Alcolumbre promete eleições ‘com segurança’

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), prometeu uma eleição municipal “com segurança”, mesmo com a pandemia de coronavírus não dando sinais de arrefecimento. Nesta terça-feira, 16, representantes do Legislativo, da Justiça Eleitoral e médicos se reuniram para discutir como realizar o pleito ainda neste ano. “A união entre ciência, Poder Legislativo e Poder Judiciário, na construção de alternativas para cuidar da vida dos brasileiros, fortalece a democracia e garante que as eleições serão realizadas com segurança”, afirmou Alcolumbre.

Mais cedo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), descartou uma discussão sobre a prorrogação dos mandatos de prefeitos. Disse que a eleição deve ser realizada em novembro e que o aumento da campanha na televisão é uma possibilidade positiva para evitar aglomerações em carreatas.