Alcolumbre promete LDO para 16 de dezembro

O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP), quer votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias no dia 16 de dezembro. A promessa foi feita para o ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo). “Após uma reunião muito produtiva com o presidente do Congresso, senador David Alcolumbre , fui comunicado que ele irá pautar a LDO no dia 16 dezembro”, disse em seu Twitter.

Após uma reunião muito produtiva com o Pres do Congresso Sen David Alcolumbre , fui comunicado que ele irá pautar a LDO no dia 16 Dez! Com isso o Pres do Congresso demonstra elevado espírito público e sua preocupação com o Brasil ???????? — Ministro Luiz Ramos (@MinLuizRamos) December 1, 2020

Para tanto, é necessário ainda votar a LDO na Comissão Mista de Orçamento, que está travada devido a um impasse sobre quem será o presidente do colegiado. Um acordo prévio colocaria Elmar Nascimento (DEM-BA) no posto. Mas o líder do Centrão, Arthur Lira (PP-AL), briga para ver um aliado seu no controle da comissão. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), levantou em mais de uma ocasião a possibilidade de levar o Orçamento direto para o plenário do Congresso Nacional.