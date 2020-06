Alcolumbre promete PL das fake news e adiamento das eleições na semana que vem

No que depender de Davi Alcolumbre (DEM-AP), o Senado deverá ter uma próxima semana agitada. O presidente da Casa Legislativa quer colocar para votação dois projetos impactantes. O primeiro é o PL das fake news, que mexe com os ânimos de bolsonaristas. Segundo Alcolumbre, o parecer do relator Angelo Coronel (PSD-BA) já está pronto. Dependerá apenas da votação do segundo votação, que tratará do adiamento das eleições municipais.

“O projeto de combate às fake news, de autoria do Senador Alessandro Vieira, estará na pauta da próxima semana. Vamos só compatibilizar o dia, porque nós vamos priorizar a votação da proposta de emenda à Constituição de adiamento das eleições municipais”, disse durante sessão do plenário virtual nesta quinta-feira.