Alcolumbre promete promulgar PEC que adia as eleições já nesta quinta

O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP), avisou que irá promulgar a PEC que adia as eleições municipais deste ano já nesta quinta-feira, 2. A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, sem alterações que obrigassem uma nova votação no Senado. “Mais uma vez, o entendimento prevaleceu no Parlamento, dialogando com o TSE, a comunidade científica, prefeitos e vereadores”, comemorou Alcolumbre.

Assim, as eleições ficam marcadas para os dias 15 (1º turno) e 29 de novembro (2º turno) deste ano. A alteração foi feita por causa da pandemia de coronavírus e afeta também o início da campanha eleitoral.