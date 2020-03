Alcolumbre rapidamente se manifesta contra pronunciamento de Bolsonaro

Em quarentena devido ao coronavírus, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), foi o primeiro político a emitir uma nota oficial criticando o pronunciamento em rádio e televisão do presidente Jair Bolsonaro. ” o País precisa de uma liderança séria, responsável e comprometida com a vida e a saúde da sua população. Consideramos grave a posição externada pelo presidente da República”, disse Alcolumbre em nota assinada por ele pelo presidente em exercício da Casa Legislativa, Antonio Anastasia (PSD-MG).

“A Nação espera do líder do Executivo, mais do que nunca, transparência, seriedade e responsabilidade. O Congresso continuará atuante e atento para colaborar no que for necessário para a superação desta crise”, escreveram.

Confira a nota na íntegra: