Alcolumbre reafirma: promulgação da reforma será em novembro

Equipe BR Político

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), voltou a afirmar nesta terça-feira, 29, que a promulgação da reforma da Previdência será feita em novembro. De acordo com as datas citadas por Alcolumbre, o ato será realizado em 5, 12 ou 19 do próximo mês.

A promulgação ainda em novembro foi posta em xeque pelo líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO), afirmou, mais cedo, que a promulgação – condição para as mudanças começarem a valer – poderia ficar para 5 de dezembro.

Alcolumbre se surpreendeu com a declaração de Gomes e afirmou que, no próximo dia 6, o plenário do Senado poderá votar a PEC Paralela, incluindo Estados e municípios na reforma da Previdência, e um projeto de lei regulamentando a aposentadoria especial por periculosidade, de acordo com o Broadcast Político.