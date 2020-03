Alcolumbre repudia fala de Eduardo sobre a China

Em quarentena devido a contaminação pelo coronavírus, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi às redes sociais manifestar repúdio pela crise diplomática causada por Eduardo Bolsonaro. Em seu Twitter, Alcolumbre manifestou “respeito” ao povo chinês. “Lamento as palavras infelizes de um parlamentar brasileiro ao presidente da China, Xi Jinping, e ao embaixador Yang Wanming”, disse. Ainda postou um ofício do Senado, assinado pelo presidente da Casa em exercício, Antonio Anastasia (PSD-MG), pedindo desculpas ao presidente chinês.

O Congresso Nacional repudia qualquer acusação irresponsável ao povo chinês. Em meu nome, o vice-presidente do @SenadoFederal @Anastasia enviou uma carta ao embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, em que reafirmamos o nosso respeito, solidariedade e também nossas desculpas. pic.twitter.com/oKaPn5Eh44 — Davi Alcolumbre (@davialcolumbre) March 19, 2020