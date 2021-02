Alcolumbre se despede falando que ‘pacificou’ Senado

Davi Alcolumbre disse “adeus” ao posto de presidente do Senado. Em seu discurso de despedida, o parlamentar, que virou aliado do Palácio do Planalto e conseguiu emplacar a candidatura de Rodrigo Pacheco quase sem resistência, disse que deixará a Casa Legislativa “pacificada”. “Eu sempre fiz de tudo para construir pontes”, disse.

Como mostrou o Estadão, o senador foi o maior beneficiado em emendas extras dadas pelo Palácio do Planalto para atrair votos aos candidatos alinhados com o governo. “Eu tenho comigo o reconhecimento de ter sido até hoje o presidente da pacificação, da união, do entendimento. Essas palavras são o ponto de partida para convivermos em sociedade”, afirmou.

Alcolumbre também falou da necessidade de acelerar a vacinação no Brasil para conter a propagação do coronavírus. “Coisas poderiam ter sido mais rápidas, mas vamos ter a vacina no Brasil. Nosso foco, a partir da vacina, é ter olhar para aqueles em vulnerabilidade social”, completou. Ele se recusou a responder perguntas de jornalistas.