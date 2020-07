Alcolumbre se diz ‘indignado’ com torcida por morte de Bolsonaro

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), usou o Twitter na manhã desta quarta-feira, 8, para manifestar sua indignação com a “torcida” pela morte do presidente Jair Bolsonaro após o diagnóstico positivo para covid-19. O parlamentar iniciou a série de mensagens desejando que a saúde do chefe do Executivo “esteja logo e prontamente restabelecida”.

Na sequência, Alcolumbre citou o artigo “Por que torço para que Bolsonaro morra”, assinado pelo jornalista Hélio Schwartsman na Folha. Ele afirmou estar “indignado, como homem público e cidadão” com o texto.

“O respeito à vida deve vir acima de qualquer questão, seja ela política, ideológica ou de qualquer ordem”, finalizou o parlamentar. Ontem, o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, anunciou que vai pedir à Polícia Federal abertura de inquérito sobre o teor do texto com base na Lei de Segurança Nacional.

Ao mesmo tempo, registro minha indignação, como homem público e cidadão, com o lamentável artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, assinado pelo jornalista Hélio Schwartsman, intitulado: “Por que torço para que Bolsonaro morra”. — Davi Alcolumbre (@davialcolumbre) July 8, 2020