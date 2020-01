Alcolumbre sobre vídeo de Alvim: ‘Totalmente inadmissível’

Equipe BR Político

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), repudiou a fala do secretário da Cultura, Roberto Alvim, em que ele cita trechos de um discurso do ministro da Propaganda nazista, Joseph Goebbels. Em nota, ele disse que “como primeiro presidente judeu do Congresso Nacional” recebeu com “desprazer” as declarações de Alvim. “Manifesto veementemente meu total repúdio a essa atitude”, diz trecho da nota.

“É totalmente inadmissível, nos tempos atuais, termos representantes com esse tipo de pensamento. E, pior ainda: que se valha do cargo que eventualmente ocupa para explicitar simpatia pela ideologia nazista e, absurdo dos absurdos, repita ideias do ministro da Informação e Propaganda de Adolf Hitler, que infligiu o maior flagelo à humanidade”, finaliza. De acordo com o Estadão, o presidente Jair Bolsonaro já decidiu demitir Alvim. Em nota, o Planalto não quis se manifestar.